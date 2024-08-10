الامارات | «الإمارات المفتوحة للمواي تاي» تنطلق بمشاركة 551 لاعباً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس، بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للشباب المقامة منافساتها في «سبيس 42 أرينا» بشاطئ الراحة في أبوظبي، بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، وسط حضور جماهيري مميز ومشاركة 551 لاعباً ولاعبة يمثّلون 47 نادياً على مستوى الدولة. وشهدت منافسات اليوم الأول بداية نزالات الأدوار التأهيلية بعد اكتمال عمليات الفحص والميزان، وفقاً لقرعة النزالات التي اعتمدتها لجنة الحكام وتضمنت 160 نزالاً موزعة على ثلاث حلبات، في واحدة من أكبر المشاركات في بطولات «المواي تاي» على مستوى الدولة.

ويتضمن برنامج البطولة مشاركة اللاعبين واللاعبات من عمر ثماني سنوات حتى 23 عاماً، موزعين على 12 فئة عمرية مختلفة من الأوزان المعتمدة في برنامج منافسات البطولة، حيث تستمر اليوم منافسات الدور التأهيلي في الساعة 10 صباحاً، فيما تختتم منافسات البطولة غداً بنزالات الدور النهائي في الساعة 12 ظهراً.