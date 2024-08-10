الامارات | دبا الحصن يستعد للموسم الجديد بتكريم أصحاب الإنجازات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثمّن مجلس إدارة نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي إنجازات فرق الألعاب الفردية والجماعية التي حققت مراكز متقدمة في الموسم الرياضي 2023-2024.

جاء ذلك خلال احتفالية النادي، مساء أول من أمس، بمناسبة بدء الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، إذ تمت الإشادة بجهودهم وتحفيزهم على تقديم المزيد من الإنجازات في المواسم المقبلة، بحضور أعضاء مجلس إدارة نادي دبا الحصن الرياضي وأعضاء مجلس إدارة نادي دبا الحصن لكرة القدم.

من جانبه قال رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين محمد الظهوري، في كلمته خلال الاحتفال: «نتطلع إلى تحقيق أهدافنا الرياضية والتفوق في ألعابنا، خصوصاً أن الرياضة ليست مجرد منافسة بل نمط حياة».

وجرى خلال الحفل عرض فيديو عن الألعاب الفردية والجماعية وأبرز النتائج، وفي الختام تم تكريم اللاعبين.