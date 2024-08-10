الامارات | اللجنة الأولمبية المصرية تُحيل المصارع كيشو للتحقيق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ياسر إدريس، أمس، إحالة محمد إبراهيم كيشو، لاعب المصارعة، للجنة الهيئات والأندية والقيم.

ومن المقرر أن تحقق اللجنة في اتهام اللاعب بالقيام بـ«تصرفات غير مسؤولة»، عقب انتهاء مشاركته مع البعثة المصرية في دورة باريس للألعاب الأولمبية 2024. وأشارت اللجنة الأولمبية المصرية إلى أنه في حال إدانة كيشو فقد تصل العقوبة إلى شطبه واستبعاده من ممارسة اللعبة بشكل نهائي.

وقال بيان رسمي للمركز الإعلامي في اللجنة الأولمبية المصرية: «قرر ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إحالة اللاعب محمد إبراهيم كيشو إلى لجنة الهيئات والأندية والقيم، برئاسة شريف القماطي للتحقيق في ما نُسب إليه من تصرفات غير مسؤولة، وذلك بعد انتهاء مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأولمبية، وقبل ساعات من رحلة عودته إلى مصر».

وأضاف البيان: «تم تكليف علاء جبر رئيس البعثة المصرية وعبدالعزيز غنيم بالتحقيق في غياب اللاعب».