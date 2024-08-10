الامارات | «المحترفين» تكشف نجوم موسم 2024-2023 اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقام في الساعة 7:45 من مساء اليوم بقصر الإمارات في أبوظبي الحفل السنوي الذي تنظمه رابطة المحترفين وتكشف خلاله عن نجوم الموسم الكروي المنصرم 2023-2024، في حين أن الرابطة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن القوائم المختصرة للمرشحين لنيل جوائز الموسم في فئات: أفضل لاعب إماراتي، وأفضل لاعب أجنبي، وأفضل لاعب إماراتي واعد، وأفضل لاعب واعد مقيم أو من مواليد الدولة، وكذلك أفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب، وأجمل هدف، وأفضل لاعب من اختيار الجمهور، إذ ضمت قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، ثلاثة لاعبين هم: لاعبا الوصل فابيو ليما وعلي صالح، ولاعب شباب الأهلي يحيى الغساني.

وضمت قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي: نيكولاس خيمينيز (الوصل)، ومهدي قائدي (اتحاد كلباء)، وسفيان رحيمي (العين)، في حين أن جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب إماراتي واعد يتنافس عليها لاعب اتحاد كلباء سلطان عادل، ولاعب شباب الأهلي بدر ناصر، ولاعب العين محمد عباس.

أما جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد مقيم أو من مواليد الدولة، فيتنافس عليها سياكا سيديبي (الوصل)، وجيليرمي بالا (شباب الأهلي)، وسيكو بابا جاساما (البطائح).

وأعلنت رابطة المحترفين أن المنافسة على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى انحصرت بين خالد السناني (الوصل)، وخالد عيسى (العين)، وعلي خصيف (الجزيرة).

ويتنافس على جائزة القائد لأفضل مدرب: ميلوش ميلوييفيتش (الوصل)، وألفريد شرودر (النصر)، وغوران توفيجدزيتش (الوحدة)، بينما تشمل قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور: فابيو ليما (الوصل)، وإسماعيل مطر (الوحدة)، وسفيان رحيمي (العين).

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أجمل هدف من اختيار الجمهور هدف لاعب الوصل فابيو ليما في مرمى شباب الأهلي، وهدف لاعب الوحدة إسماعيل مطر في مرمى شباب الأهلي، وهدف لاعب العين سفيان رحيمي في مرمى عجمان.