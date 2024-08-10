الامارات | «أبوظبي للشراع الحديث» ينافس 500 بحار على «كأس أورا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينافس فريق أبوظبي للشراع الحديث، على كأس أورا للشراع الحديث «فئة الأوبتمست» التي تنطلق اليوم، على بحيرة لاجاردا في إيطاليا وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة 500 بحار من 30 دولة.

ويجتمع في الكأس هذا الموسم أفضل البحارة في فئات الأوبتمست من الأنحاء كافة للمنافسة على المراكز الأولى، ويُعد المكان الذي تُقام من خلاله المنافسات من أفضل الوجهات للتدرب على منافسات الشراع الحديث، وأيضاً للتعرف إلى قدرات الفرق والبحارة.

وكان فريق أبوظبي قد حضر إلى لاجاردا منذ الثاني من أغسطس الجاري، حيث أقام معسكراً تدريبياً خاصاً بحضور كوادره: عبدالله الزبيدي، وذياب المهيري، وخليفة الرميثي، وحمد المهيري وزايد الحوسني.

ويستمر الفريق في معسكره حتى 20 الجاري، حيث يهدف من خلال هذا المعسكر إلى تنمية وتطوير مواهب البحارة وتشكيل مهاراتهم بشكل أفضل، إضافة إلى إعطائهم فرصة المشاركة ضمن أجواء مناسبة وملائمة لتعلم المهارات الأمثل للإبحار والتحكم بالشراع الحديث.

من جانبه، قال مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية سالم الرميثي: إن «المواهب الشابة التي يحتضنها فريق أبوظبي للشراع الحديث قادرة على أن تقدم مستويات عالية وقوية في النسخة 29 لكأس أورا للشراع الحديث».

وأضاف: «هدفنا الأساس دائماً هو تحضير المواهب في فريقنا وإعدادها من أجل المشاركات والتمثيل في المستقبل مع المنتخبات الخاصة بالشراع، كما أن فئة الأوبتمست الحالية هي فئة مهمة جداً، كونها أولى فئات الشراع الحديث حيث ينتقل البحارة لاحقاً للفئات الأكبر والأولمبية».

كما أشاد سالم الرميثي بكأس أورا، مؤكداً أنها معيار حقيقي للتعرف أكثر إلى مهارات وقدرات الفريق الإماراتي المشارك حالياً، الذي يطمح إلى تقديم أفضل مستوياته في البطولة.

• فريق أبوظبي يضم: عبدالله الزبيدي وذياب المهيري وخليفة الرميثي وحمد المهيري وزايد الحوسني.