شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صراع الهبوط فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

ما زال صراع الهروب من الهبوط مستمرا في الدوري الممتاز رغم أنه لم يتبق سوى جولتين فقط من عمر المسابقة، حيث لم يهبط سوى الداخلية حتى الآن، على الرغم من اقتراب المقاولون العرب بشدة من اللحاق به لدورى المحترفين.

كان الأهلي قد حسم اللقب بعد الفوز أمس على سموحة بهدف نظيف أحرزه محمد مجدي أفشة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليرفع رصيده إلى النقطة 81 نقطة بينما رصيد بيراميدز عند النقطة 73 نقطة ليحتفظ بالمركز الثاني.

وما زال المركز الثالث يشهد صراعا بين الزمالك والمصري، حيث رفع الزمالك رصيده للنقطة 55 وسيتم خصم 3 نقاط منه نتيجة العقوبة الموقعة عليه لعدم خوض لقاء الأهلي، بينما لدى المصري 52 نقطة وما زالت هناك جولتان للانتهاء من المسابقة.

صراع الهروب من الهبوط هو الأشد بين مراكز الدوري، فهناك فريق الداخلية في المركز الأخير صاحب الـ19 نقطة وليس لديه أي فرص وتم الإعلان عن هبوطه رسميا، بينما ما زال هناك بصيص من الأمل لدى المقاولون العرب صاحب المركز السابع عشر من الدوري برصيد 25 نقطة وما زالت له مباراتين أمام الإسماعيلي والجونة وفي حال الفوز بهما ستكون له فرصة حال خسارة فاركو صاحب المركز الخامس عشر من الدوري برصيد 31 نقطة على أن يتم النظر لفارق الأهداف، فضلا عن النظر لنتائج بلدية المحلة صاحب المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة الذي ينافس هو الآخر علي البقاء في الدوري.

أما فاركو في حال حصوله على ثلاث نقاط سيضمن البقاء في الدوري دون النظر إلى نتائج الأخرين حيث يصل للنقطة 34 نقطة ولا ينظر لأي نتائج أخرى

أما الجونة والإسماعيلي فهما مازال مهددان بالهبوط، وإن كانت فرصهم اقرب للبقاء وأقوى من فاركو وبلدية المحلة والمقاولون، حيث يقع الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة ويحتاج لنقطتين ليصل للنقطة 34 أما الجونة صاحب المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة فيحتاج لنقطة واحدة أو الخسارة من بلدية المحلة بهدف واحد في مبارتهما معا لسابق فوز الجونة في الدور الأول بهدفين نظيفين.