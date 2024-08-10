رسميا.. الأهلي يعلن الاعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الاعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس مصر بالإجماع.

وجاء ذلك القرار عقب اجتماع محمود الخطيب مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر والاستماع إلى رؤيته.

وكان قد أعلن الأهلي عن 6 قرارات أخرى، جاءوا كالتالي:

- تكليف سامي قمصان المدرب العام، بقيادة الفريق في المباريات الثلاث المتبقية من بطولة الدوري

- منح اللاعبين الذين خاضوا عددًا كبيرًا من المباريات على مدار الموسم راحة ابتداءً من اليوم

- الاستعانة بعدد من الناشئين في المباريات المقبلة

- اللاعبون الذين يقع عليهم الاختيار للانضمام إلى المنتخب ضمن الأجندة الدولية المقبلة سوف ينضمون للمعسكر أول سبتمبر، ويقوم الجهاز الفني للأهلي بوضع برنامج تأهيلي للحفاظ على مستواهم البدني

- البدء في الترتيب لكافة الأمور المتعلقة بإعداد الفريق للموسم الجديد بالتشاور مع المدير الفني، على أن يتم الحسم بعد الانتهاء من مسابقة الدوري يوم 17 الجاري، وبما يحقق المصلحة الفنية للفريق

إرسال طلبات النادي المالية ردًّا على العرض الفرنسي الذي تلقاه المدافع محمد عبد المنعم، التي تليق بالأهلي وقيمته، وإمكانات اللاعب المتميزة، وبما يضمن مصلحة الفريق.

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