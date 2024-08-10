شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن مدافع الزمالك والفراعنة السابق يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"62" والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل هشام يكن، نجم منتخب مصر ونادى الزمالك السابق، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ 62، حيث إنه من مواليد 10 أغسطس عام 1962.

هشام يكن أحد نجوم الدفاع الذين تعاقبوا على ارتداء قميص الزمالك ومنتخب مصر، وأحد نجوم الجيل الذهبى الذى شرف مصر خلال المشاركة فى كأس العالم 1990 بعد غياب طويل، وساهم فى تحقيق بطولات كثيرة مع الزمالك، ومن اللاعبين الذين صنعوا اسما من خلال تألقهم فى الخط الخلفى لفريقه ومنتخب مصر.

وقال هشام يكن فى تصريحات مؤخرا، تلقيت عرضا للعب فى الأهلى عن طريق صلاح حسنى نجم الأهلى السابق عام 1991 بعد الحصول على الدورى أول مرة ديفيد مكاي، وشكرته وعرضوا على مبلغ كبير للغاية بـ500 ألف جنيه أحصل على 300 ألف جنيه مقدما و200 ألف جنيه بعد التوقيع، وكنت أحصل على 35 ألف جنيه من الزمالك فى 3 سنوات وقتها.

وأشار يكن إلى أنه كان ينوى الرحيل عن الزمالك بعدما تم شطب اسمه، مؤكداً أن الاهلى تفاوض معه عن طريق صلاح حسني، وبعدها طلبت الاستغناء الخاص بى ولكن تراجعوا عن فكرة رحيلى بعد علمهم بدخول الأهلى فى مفاوضات معى وحصلت فى نفس الموسم على لقب أفضل مدافع وحققنا الدوري.