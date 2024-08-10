شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة زد فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، السبت، استعداداً لمباراة زد، المقرر لها التاسعة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة الـ25 ، وتشهد مباراة الغد مشاركة عدد كبير من البدلاء واللاعبين الناشئين، بسبب قرار الجهاز الفني بإراحة الأساسيين عقب حسم بطولة الدوري، خاصة أن الفريق عانى من إجهاد واضح طوال الموسم الجاري.

وحسم الأهلي بطولة الدوري مساء الخميس، بالفوز بهدف نظيف على سموحة خلال اللقاء الذي جمعهما باستاد برج العرب، حيث رفع الأحمر رصيده إلى 81 نقطة مُتربعاً على عرش المسابقة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 73، علماً بأن الأهلي يتبقى له 3 مباريات أمام زد وإنبي ثم مودرن سبورت، فيما يتبقى لـ بيراميدز مواجهتان أمام الداخلية وطلائع الجيش.

ويواجه الأهلى نظيره زد اف سى فى التاسعة مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وحافظ الفريق الأحمر، بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي، كما حقق 20 فوزا متتاليا.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

ووصل الأهلي خلال هذا الموسم إلى 20 انتصارا متتاليا، محطما أطول سلسلة انتصارات للبرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق (17 انتصارا) موسم 2004-2005.