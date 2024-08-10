شكرا لقرائتكم خبر عن الخبرة تجبر الزمالك على البحث عن حارس جديد فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو نادى الزمالك رحلة البحث عن حارس جديد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل تعثر مفاوضات التجديد مع محمد عواد، وغموض مصيره مع القلعة البيضاء الفترة المقبلة، بسبب رفضه جميع العروض المالية التى قٌدمت له من النادى.

ويؤمن مسئولو نادى الزمالك، بناءً على تقرير البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق، بقدرات الحارس الشاب محمود الشناوى فى حماية عرين القلعة البيضاء الفترة المقبلة مع زميله محمد صبحى، لكن فى ذات الوقت يفكر أصحاب القرار فى القلعة البيضاء على مزج الخبرات بالشباب فى هذا المركز ودعمه بحارس خبرة.

ووضع مسئولو نادى الزمالك محمد بسام حارس مرمى فريق سيراميكا، وعبد العزيز البلعوطى حارس فريق إنبى، على رادار الانتقالات فى الميركاتو الصيفى، ولكن ينتظرون قرار الجهاز الفنى، قبل فتح خطوط اتصال مع أنديتهم بشكل رسمى.

فى سياق متصل، مازال الغموض يسيطر على موقف محمد عواد حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بشأن استمراره مع الفريق من عدمه، في ظل رغبة الزمالك تخفيض عقد الحارس مع الفريق.

وكشف مصدر مسئول بالنادى، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المفاوضات مستمرة مع محمد عواد لتجديد عقده مع الفريق، خاصة أن تعاقده مع الزمالك ينتهى بنهاية الموسم، والمجلس الفترة الحالية في انتظار رد من الحارس على العرض المادى المعروض عليه من الزمالك، وفقا للسقف المادى الذى وضعته الإدارة بسبب الظروف المادية التي تمر بها القلعة البيضاء.

وأضاف المصدر، أن الكرة في الفترة الحالية في ملعب الحارس، سواء بالموافقة بالاستمرار مع الفريق، أو بالرفض والرحيل عن الزمالك، وكانت الإدارة قد عرضت على محمد عواد تخفيض قيمة عقده 50% من 15 مليونا إلى 8 ملايين فقط، وهو ما رفضه اللاعب، إلا أن الإدارة تنتظر رداً من اللاعب على العرض لتحديد موقفه بالاستمرار أو الرحيل.