شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يحصل على إجازة أسبوعين بعد خروج المنتخب من أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

حصل روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، على إجازة لمدة أسبوعين عقب خروج الفراعنة الصغار من أولمبياد باريس 2024.

وتحدث المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، مدرب منتخب مصر الأولمبي، عن العديد من الأمور التي تخص المباراة التي جمعت بين منتخب مصر أمام المغرب، فى مباراة تحديد المركز الثالث فى أولمبياد باريس 2024.

وقال روجيرو ميكالي فى تصريحات صحفية، "طلبنا ضم لاعبين كبار قبل خوض الأولمبياد لكن أنديتهم تمسكت بهم لحسم الدوري، وحتى المحترفين بمن فيهم صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد، لم يستطع أحد منهم الانضمام للمنتخب".

وأضاف المدرب في تصريحاته، "بالتأكيد أحمد سيد زيزو ومحمد النني كانوا أكثر من إضافة ممتازة للفريق في البطولة، وأشكرهما".

واختتم المدرب تصريحاته قائلاً، "الحقيقة الإرهاق والإصابة للعناصر الأساسية كانوا عنصرًا مضادًا بشراسة لنا في مباراة المغرب، بالتأكيد كان هذا سبب من أسباب الخسارة".