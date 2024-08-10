شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سمير تحمل آمال البعثة المصرية فى أولمبياد باريس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تحمل سارة سمير بطلة رفع الأثقال اليوم، السبت، آمال المصريين فى منافسات أولمبياد باريس 2024 التى تستمر حتى غد، الأحد، عندنا تخوض منافسات وزن 81 كجم فى الخامسة مساءً.

ورفعت سارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال، وأحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث، علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحققت سارة سمير، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، ثلاث ميداليات ذهبية بمنافسات وزن 81 كجم بدورة الألعاب الأفريقية الأخيرة بغانا وسط طموح الوقوف على منصة التتويج الأوليمبى مجددا.

وتعد سارة سمير من أبرز اللاعبات المرشحة بقوة لحصد ميدالية أولمبية فى هذه النسخة سواء من قبل الاتحاد المصرى للعبة أو على صعيد مسئولو البعثة المصرية.

وشهدت البعثة المصرية فى الساعات الماضية حالة من الحزن فى ظل خسارة المنتخب الأولمبى الميدالية البرونزية أمام المغرب، ووداع منتخب اليد المنافسة أمام إسبانيا من دور ربع النهائى وسط أداء رجولى بالخسارة بفارق هدف وحيد 29-28 ، لينهى المشوار فى المركز الخامس.

كما خسرت مصر ميداليات محققة على صعيد المصارعة فى ظل اخفاق عبد اللطيف منيع و محمد جبر وكيشو، لتعقد البعثة المصرية كل امالها على رفع الأثقال فى المحفل الأولمبى الحالى .

بينما يخوض عبد الرحمن السيد منافسات وزن 102 كجم فى التاسعة والنصف مساء، وعلى صعيد المصارعة يخوض مصطفى حسين منافسات حرة وزن 97 كجم فى الثانية عشرة والنصف ظهرا .