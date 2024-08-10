شكرا لقرائتكم خبر عن التدوير والشباب سلاحا جوميز فى الزمالك لاستكمال بطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

وضع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك العديد من السيناريوهات للتغلب على أزمة ضغط المباريات وتلاحم المواسم، خاصة بعد إعلان مواعيد بطولة كأس مصر.

واستقر البرتغالى جوزيه جوميز على تجربة سلاحى الروتيشن والدفع باللاعبين الشباب فى بطولة كأس مصر للحفاظ على الحالة الفنية والبدنية لهما وحمايتهما من الإصابة بسبب تلاحم المواسم وعدم حصولهما على راحة.

وفى هذا الصدد قال جوميز، "نشرك اللاعبين الصغار لنرى الحلول التي يمكن أن تفيدنا، وإشراك الأساسيين فى كأس مصر سيكون كارثة، والشخص الذي اتخذ هذا القرار لا يحترم صحة اللاعبين، ويجب أن يتحمل المسؤولية إن حدث شيىء لهؤلاء اللاعبين، لعبنا 17 مباراة في 9 أشهر ثم لعبنا 17 مباراة في شهرين، والآن يريدون وضع الكأس دون منح اللاعبين أي راحة".

وأضاف جوميز، "الجهاز الفني والإدارة جهزا كافة السيناريوهات الخاصة بالاستعداد للموسم الجديد، ويجب أن أكون جاهزاً لكل شيء، ولذلك اعتمدت على اللاعبين الصغار في ظل ضغط المباريات في بطولات مختلفة وسنرى من سيكون على قدر المستوى لتمثيل الزمالك في الموسم المقبل".