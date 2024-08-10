مفاجأة في قائمة الراحلين عن الزمالك

كشف الإعلامي محمد الليثي عن مفاجآت في قائمة الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالميركاتو الصيفي الجاري.

وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حسم ملف الراحلين عن النادي، حيث تم انهاء تعاقد جمال موتيابا، ومحمود علاء وياسر حمد من قبل.

وأضاف: “جوزيه جوميز أبدى موافقته على رحيل كل من إبراهيما نداي، وسامسون أكينولا، وناصر منسي، ومحمد عواد والذي اقترب من الرحيل إلى صفوف بيراميدز، وأشرف روقا، وسيد نيمار، وسيف فاروق جعفر، ويوسف أوباما”.

واختتم: “فيما يخص زياد كمال فمسئولو الزمالك عرضوا دفع مبلغ 30 مليون جنيه؛ وذلك من أجل تفعيل بند شراءه نهائيًا من صفوف فريق إنبي”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.