شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الطلائع فى الدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة فريقه اليوم والتى تستعد لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة مساء غد، الأحد، فى الجولة الـ34 من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

ويخوض بيراميدز مرانه الأخير ثم يعلن يورتشيتش قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

وكانت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة قد أجرت تعديلا على موعد مباراة طلائع الجيش وبيراميدز، المقرر إقامتها في إطار الجولة الـ34 من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

وتقام المباراة الأحد 11 أغسطس باستاد جهاز الرياضة في التاسعة مساءً بدلا من إقماتها السبت 17 أغسطس، وذلك نظرا لتحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراة بيراميدز في دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025 يوم 18 أغسطس الجاري.



ويلاقي بيراميدز فريق جي كي يو بطل زنجبار في دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخطف فريق بيراميدز تذكرة العبور إلى ربع نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على أبو قير للأسمدة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار دور الستة عشر.

افتتح مروان حمدى التسجيل لبيراميدز في الدقيقة 27 ، ثم ألغى الحكم هدف مصطفى فتحى الذى سجله للفريق السماوى في الدقيقة 30، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.