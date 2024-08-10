شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطير إلى سويسرا بعد جلسة خاصة مع الأهلي بحضور وكيل أعماله والان مع تفاصيل الخبر

يغادر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي القاهرة خلال الساعات المقبلة من أجل قضاء إجازة فى مسقط رأسه، بعدما حسم بطولة الدوري الممتاز مؤخراً.

وحصل المدير الفني على موافقة إدارة النادي بالسفر بعد موسم طويل وشاق، خاض خلاله المارد الأحمر ارتباطات قوية على الصعيدين المحلي والقاري، ونجح فيها كولر فى تحقيق معظم طموحات جماهير الأهلي وإدارة النادي، فقد توّج ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري عامين مُتتاليين، بجانب كأس مصر (مرتين)، والسوبر المصري (ثلاث مرات)، لينجح كولر فى تحقيق 9 بطولات خلال رحلته مع الأهلي التي بدأت فى سبتمبر 2022.

وعقد مارسيل كولر جلسة خاصة مع مسئولى الأهلي خلال الساعات الماضية، بحضور وكيل أعماله دينو لامبرتي، من أجل التنسيق لعدة أمور خاصة بالنادي خلال الفترة المقبلة، وأبرزها صفقات النادي خلال الصيف الجاري، والمدرب الذي سيقود الفريق في مباريات الدوري المقبلة خلال سفر كولر في رحلته بسويسرا، وموقف النادي النهائي من بطولة كأس مصر التي سبق واعترض الأهلي على مواعيدها التي تم إعلانها مؤخراً بسبب ضيق الوقت وتلاحم المواسم ورغبة الأهلي في حصول لاعبيه على راحة سلبية قبل الموسم الجديد.

من ناحية أخرى، يواجه الأهلى نظيره زد اف سى في التاسعة مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي، كما حقق 20 فوزا متتاليا.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

ووصل الأهلي خلال هذا الموسم إلى 20 انتصارا متتاليا، محطما أطول سلسلة انتصارات للبرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق (17 انتصارا) موسم 2004-2005.