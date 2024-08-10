شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينعى نجمه الاسبق صلاح حسنى المدير التنفيذى للجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر النادى الأهلى بيانا رسميا عبر حسابه الرسمي علي فيس بوك نعي فيه صلاح حسنى نجمه الأسبق والمدير التنفيذى للجبلاية الذي وافته المنية فى ساعات متأخرة من مساء أمس الجمعة.

وقال بيان الأهلي، "ينعي مجلس إدارة النادى وكافة القطاعات التنفيذية بالنادي ببالغ الأسى والحزن الكابتن صلاح حسني، لاعب الأهلي الأسبق، الذي وافته المنية، داعين الله أن يتغمّده الله بواسع رحمته، ويُدخله فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

بدأ صلاح حسنى مسيرته مع كرة القدم بمدرسة النقراشي، والتحق بناشئي الأهلي في سن 14 سنة ولعب مع الفريق الأول حتى سن 24 سنة، ثم اعتزل الكرة بعد إصابته بوتر إكيلس.

تولى منصب مدير الكرة بـ الأهلي وبعدها أصبح مديرًا تنفيذيًا لاتحاد الكرة، وابتعد عن كرة القدم في 2010 بعد تقديم استقالته.