شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان صلاح حسنى ظهر اليوم من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

يشيع جثمان الراحل صلاح حسني نجم الأهلى الأسبق، ووالد الفنان أحمد صلاح حسني لمثواه الأخير ظهر اليوم السبت بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

بدأ صلاح حسنى مسيرته مع كرة القدم بمدرسة النقراشي، والتحق بناشئي الأهلي في سن 14 سنة ولعب مع الفريق الأول حتى سن 24 سنة، ثم اعتزل الكرة بعد إصابته بوتر إكيلس.

تولى منصب مدير الكرة بـ الأهلي وبعدها أصبح مديرًا تنفيذيًا لاتحاد الكرة، وابتعد عن كرة القدم في 2010 بعد تقديم استقالته.