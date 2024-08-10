نجم الاهلي المحترف يقترب من الرحيل عن الفريق

كشف الإعلامي عد الحكيم أبو علم عن مفاجأة بشأن افتراب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال أبو علم في تصريحاته عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري”.

وأضاف: “بيرسي تاو على أعتاب الرحيل عن صفوف النادي الاهلي في الميركاتو الصيفي الجاري، وقد تشهد الساعات المقبلة رحيله عن صفوف الفريق”.

وتابع: “مسئولي الاهلي جلبوا له أكثر من عرض ولكنه رفص وأكد على رغبته في الاستمرار حتى نهاية عقده، أو الرحيل عن الفريق بعد أخد قيمة عقده المتبقية مع الفريق والمقدرة بموسم إضافي”.

واختتم: “بيرسي تاو سيرحل عن النادي الاهلي خلال الساعات المقبلة، تم حسم ملف رحيله عن صفوف الفريق الأحمر، واللاعب سيرحل عن النادي”.

وكان الفرنسي أنتوني موديست قد رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في الميركاتو الصيفي الأخير بعد انتهاء عقده، كما رحل محمد الضاوي كريستو على سبيل الإعارة، ورحل ديانج معارًا أيضًا إلى نادي الخلود السعودي.