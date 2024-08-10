مفاجأة صادمة بخصوص مشاركة كيشو في أولمبياد باريس

كشف الإعلامي محمود شوقي مفاجأة صادمة بشأن المصارع المصري محمد كيشو والذي تم القبض عليه في فرنسا بعد اتهامه بالتحرش بإحدى السيدات أثناء تواجده لخوض أولمبياد باريس 2024.

وقال شوفي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “كيشو لم يكن يستحق التأهل لأولمبياد باريس 2024 وكان هناك لاعب آخر أحق منه وتم ظلمه، واستفسر عن هذا الأمر من اتحاد المصارعة، حيث تم تفضيل كيشو على حسابه، وهو ضائع فنيًا آخر ثلاث سنين فينًا”.

وأضاف: “محمد منيع كان مرشحًا ومحمد علي جبر نافس ولم يكن مصنف وكان يعمل على نفسه ووالده في الفترة الأخيرة، وتدخلنا وطلبنا من شركة روابط لرعاية هذا البطل وقالوا أن أرقامه بعيدة جدًا، ولكنه هو من نافس على الميدالية وخرج من نصف النهائي”.

وتابع: “محمد علي جبر غير المصنف حسب اتحاد المصارعة كسب الثاني على العالم في أول ماتش له بأولمبياد باريس 2024، كما أنه كسب المصنف التاسع على العالم في المباراة الثانية له بالبطولة، واللاعب رغم ذلك تأهل لنصف نهائي أولمبياد باريس”.

واختتم: “محمد على جبر يحصل على راتب شهري 1800 جنيه من نادي الجمهورية بشبين الكوم، والنادي مشكورًا يتركه للتدريب والمشاركة في البطولات”.