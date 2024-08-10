تفاصيل العرض الفرنسي لرحيل محمد عبد المنعم عن الاهلي

ما زال الحديث داخل أروقة النادي الاهلي يدور حول موقف محمد عبد المنعم من الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال الإعلامي عبد الحكيم أبو علم عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “العرض الفرنسي الذي وصل النادي الأهلي توقف عند مبلغ 3 مليون و200 الف دولار ونسبة 8% في حالة إعادة البيع”.

وأضاف: “مسئولو النادي الاهلي طلبوا الحصول على 5 مليون دولار و30% كنسبة من إعادة البيع خلال الفترة القادمة”.

واختتم: “التفاوض جاري الآن بين الاهلي ونادي نيس الفرنسي، وقد يتم الاستقرار على حصول الأحمر على 4 مليون دولار مع نسبة 20% في حالة إعادة البيع”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز؛ وذلك بالفوز أول أمس على فريق سموحة السكندري بهدف دون رد، ضمن مباريات بطولة الدوري الممتاز.

ووصل المارد الأحمر إلى النقطة الـ81 بعد خوض 31 مباراة، فيما يأتي بيراميدز في الوصافة برصيد 73 نقطة حصدها من 32 مباراة.