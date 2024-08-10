زد يطلب ضم ثلاثي الاهلي في الميركاتو الصيفي

كشف الإعلامي عبد الحكيم أبو علم عن طلب نادي زد ضم ثلاث نجوم من النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال أبو علم في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “مسئولو زد عقدوا جلسة ودية مع مسئولي النادي الاهلي وتم طلب ضم الثلاثي محمود كهربا وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر”.

وأضاف: “مسئولو الاهلي بعد الرجوع لكولر وافقوا على رحيل اللاعب عن صفوف الفريق ولكنهم طلبوا من مسئولي زد أقناع اللاعب”.

وتابع: “فيما يخص أحمد عبد القادر فكولر رفض رحيله عن صفوف الفريق الأول، وقال في حالة رحيله محتاج لاعب بديل له، أما طاهر محمد طاهر فلا يمانع المدرب السويسري من رحيل اللاعب عن صفوف الأحمر خلال الفترة القادمة”.

واكمل: “تم تصعيد 17 لاعبًا من الناشئين والشباب للتدرب مع الفريق الأول، ولكن تم إصابة إثنين منهم وهم علي نادر وسمير محمد مواليد 2003”.

واختتم: “الاهلي استفسر من نادي زد عن إمكانية ضم محمد إسماعيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك في ظل اقتراب محمد عبد المنعم من الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر إلى نادي نيس الفرنسي”.