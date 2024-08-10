شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مهتم بالتعاقد مع كالوشا ومحمد حمدى من إنبى والان مع تفاصيل الخبر

وضع مسئولو نادى الزمالك محمد حمدى وأحمد كالوشا، ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، على خريطة التعاقدات فى الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد استطلاع رأى الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز الذى أبدى مرونة كبيرة فى ضم اللاعبين من صفوف الفريق البترولى.

ويرى مسئولو نادى الزمالك أن كالوشا وحمدى من أهم اللاعبين الموجودين فى الدورى المصري، وحال التعاقد معهما سيقدمان إفادة كبيرة مع الفريق، وسيخدمان مشروع النادى الأبيض فى البناء عليهما فى المستقبل لصغر سنهما، فضلاً عن تألقهما بشكل لافت للنظر فى الدورى وسحبهما البساط من تحت أقدام نجوم كبار.

وينتظر مسئولو النادى الأبيض وضع الرتوش النهائية على أزمة إيقاف القيد قبل بدء المفاوضات بشكل رسمى مع نظرائهم فى النادى البترولى، خاصة بعدما اتفق الجميع على مستوى ثنائى إنبى، وقناعتهما بقدرتهما على ارتداء قميص الزمالك وتقديم الإفادة المطلوبة للفريق.

في سياق مختلف، يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز لمواجهة طلائع الجيش بالدوري المصري، بعدما أغلق صفحة مباراته الأخيرة أمام زد إف سى والتي أقيمت مساء الخميس وفاز بها الفارس الأبيض بهدف دون رد.



ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق طلائع الجيش بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية في الأمتار الأخيرة.