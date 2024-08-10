شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواجه فاركو فى ربع نهائي كأس مصر بعد انسحاب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

ضرب النادي المصري موعداً مع فريق فاركو في ربع نهائي بطولة كأس مصر، وذلك بعد تأهل الفريق البورسعيدي إلى هذا الدور عقب الفوز على البنك الأهلي فى مباراة دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، والتي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة.

وكان من المقرر أن يلتقي المصري مع الفائز من الأهلي وفاركو في دور الـ 16، وذلك قبل انسحاب النادي الأهلي من بطولة الكأس، ليتأكد تأهل فاركو إلى ربع النهائي لموجهة المصري.

ويستعد المصري لمباراته بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق زد والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب.

ويستهدف النادي المصري تدعيم أكثر من مركز خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، أبرزها، حراسة المرمى بعد إصابة عصام ثروت بالصليبي وكذلك خط الظهر والهجوم بعد رحيل الثنائي، معتز زدام وغيلاس قناوي.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وتلقى الهزيمة في 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 38.