الصفقة الثانية.. الأهلي يضم يحيي عطية الله رسميا

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح النادي الأهلي في حسم تعاقده مع الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله، لاعب سوتشي الروسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومساء أمس الجمعة، أعلن نادي سوتشي الروسي رسميا انتقال يحيى عطية الله إلى الأهلي على سبيل الإعارة.

أوضح سوتشي في البيان الرسمي أن مدة الإعارة هي موسم واحد، مع وجود خيار يمنح الأهلي أولوية الشراء.

وفي السياق، اجتاز يحيى عطية الله، الكشف الطبي الخاص بالأهلي، خلال الساعات الماضية، قبل التوقيع على عقود الانضمام لصفوف القلعة الحمراء.

يشار إلى أن يحيى عطية الله كان قد مدد عقده مع الفريق حتى موسم 2026-2027 قبل إعارته للأهلي.

وبات عطية الله ثاني صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد تعاقد النادي الأحمر مع يوسف أيمن قادما من الدحيل القطري على سبيل الإعارة أيضا.