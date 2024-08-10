رغم سداسية المغرب.. ثلاثي مصري في التشكيل المثالي لأولمبياد باريس 2024

أسدل الستار عن منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي شهدت تتويج إسبانيا بالميدالية الذهبية، فيما توجت فرنسا بالفضية، والمغرب بالبرونزية، وحل منتخب مصر في المركز الرابع.

وكان منتخب مصر الأوليمبي قد خسر من نظيره المغربي بسداسية دون رد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، إلا أنه شهد وجود ثلاثة لاعبين من صفوفه في التشكيل المثالي للبطولة، وهم حمزة علاء وعمر فايد وإبراهيم عادل.

وجاء التشكيل المثالي لأولمبياد باريس 2024 كالتالي..

تشكيل أولمبياد باريس 2024 المثالي عن منافسات كرة القدم

حراسة المرمى: حمزة علاء (مصر).

الدفاع: كاستيلو لوكيبا (فرنسا)، لويك بادي (فرنسا)، عمر فايد (مصر).

الوسط: عبد الصمد الزلزولي (المغرب)، أليكس باينا (إسبانيا)، فيرمين لوبيز (إسبانيا)، أشرف حكيمي (المغرب).

الهجوم: إبراهيم عادل (مصر)، سفيان رحيمي (المغرب)، مايكل أوليس (فرنسا).