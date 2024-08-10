شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العلمين يستعرض لحظات المغامرة فى سباق السيارات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منافسات سباق السيارات التى انطلقت أمس، الجمعة، في مهرجان العلمين الجديدة ، حالة من البهجة والإثارة بين المتسابقين وسط ترقب كبير من متابعي التشويق للرياضة التى تحظى باهتمام كبير من الجماهير.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين الجديدة لقطات بالفيديو من سباق السيارات المقام في مدينة العلمين ويستمر حتى الأسبوع الأخير من المهرجان.

وانطلق سباق مصر الشرق الأوسط للسيارات برعاية "REVEITUP"، بعد استعدادات كبيرة لظهوره بمظهر لائق بمهرجان العلمين الجديدة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.