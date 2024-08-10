شكرا لقرائتكم خبر عن 13 معلومة عن يحيى عطية الله ثانى صفقات الأهلي الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

نجح النادي الأهلي فى التعاقد مع الظهير المغربي يحيى عطية الله، لاعب سوتشي الروسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبات عطية الله ثاني صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد تعاقد النادي الأحمر مع يوسف أيمن قادماً من الدحيل القطري على سبيل الإعارة أيضا، ونستعرض أهم المعلومات عن صفقة الاهلى الجديدة..

1_يحيى عطية الله هو لاعب مغربي ولد في مدينة آسفي في 2 مارس 1995، أي أنه يبلغ من العمر حتى انضمامه للقلعة الحمراء 29 عامًا.

2_يلعب ظهيراً أيسر فى صفوف نادي سوتشي الروسي ومنتخب المغرب لكرة القدم.

3_في عام 2005، انضم إلى نادي نجم آسفي وقضى خمس سنوات قبل أن يلتحق بنادي أولمبيك آسفي في سنة 2012، ووقع على أول عقد احترافي مع فريقه مدته خمس سنوات.

4_بعد انتهاء عقده في 2019 انتقل إلى نادي فولوس اليوناني.

5_في يناير 2020 فسخ عقده مع فولوس وعاد إلى المغرب ليتم انتدابه من طرف نادي الوداد الرياضي.

6_في 10 نوفمبر 2022، تم اختياره في تشكيلة المغرب المكونة من 26 لاعباً لكأس العالم 2022 في قطر.

7_في 10 ديسمبر، في مباراة ربع النهائي ضد البرتغال، صنع يحيى الهدف الوحيد لزميله يوسف النصيري، ليضع بذلك المغرب في نصف النهائي، وهي المرة الأولى التي تصل فيها دولة إفريقية وعربية إلى تلك المرحلة في كأس العالم.

8_عرف يحيى عطية الله على منصات التتويج مع الوداد، فخلال موسمه الأول 2020-21 فاز بلقب الدوري المغربي، قبل أن يحافظ عليه في الموسم الثاني الذي كان بداية تعرف جمهور المارد الأحمر عليه.

9_خلال موسمه الثاني مع وداد الأمة، فاز النجم المغربي بدوري أبطال أفريقيا بعد التفوق على الأهلي في النهائي الذي انتهى بخسارة المارد الاحمر بهدفين نظيفين.

10_خاض عطية الله رفقة فريق سوتشي هذا الموسم 22 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف، وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

11_على الصعيد الدولي، شارك عطية الله في 21 مباراة رفقة منتخب المغرب، ونجح في صناعة هدف واحد، ولم يسجل أي هدف، وتمكن من الحصول على المركز الرابع رفقة أسود الأطلس في مونديال قطر 2022.

12_حقق يحيى عطية الله طوال مسيرته ثلاثة ألقاب، الدوري المغربي رفقة الوداد مرتين، عامي 2020-2021، 2021-2022، بالإضافة إلى لقب لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2021-2022 رفقة الوداد أيضاً.

13_أما على الصعيد الفردي، فيمتلك يحيى عطية الله لقبين محليين مع أحمر كازابلانكا، الأول هو الانضمام لفريق الدوري المغربي 2021-22، والثاني هو أفضل لاعب في الوداد خلال نفس الموسم.