شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الضرس يخسر أمام بطل كازاخستان 6-2 فى المصارعة وينتظر الترضية والان مع تفاصيل الخبر

خسر مصطفى الضرس لاعب المصارعة أمام أليشر يرجالي بطل كازاخستان في دور الـ 16 للمصارعة الحرة بنتيجة 6-2، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وينتظر مصطفى الضرس وصول اللاعب الكازاخستاني للنهائي من أجل دخول أدوار الترضية.

وفى الشياق ذاته، تحمل سارة سمير بطلة رفع الأثقال آمال المصريين اليوم فى منافسات أولمبياد باريس 2024 التى تستمر حتى غد، الأحد، عندنا تخوض منافسات وزن 81 كجم فى الخامسة مساءا .

ورفعت سارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال، وأحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث، علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

و حققت سارة سمير، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، ثلاث ميداليات ذهبية بمنافسات وزن 81 كجم بدورة الألعاب الأفريقية الأخيرة بغانا وسط طموح الوقوف على منصة التتويج الأوليمبى مجددا .

وتعد سارة سمير من أبرز اللاعبات المرشحة بقوة لحصد ميدالية أولمبية فى هذه النسخة سواء من قبل الاتحاد المصرى للعبة أو على صعيد مسئولو البعثة المصرية .