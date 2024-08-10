شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد منافسات أحمد الجندي ومهند شعبان فى نهائي الخماسي الحديث اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ منافسات نهائيات الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، اليوم السبت في الساعة السادسة والنصف مساء.

وتشهد المنافسات مشاركة أحمد الجندي المتصدر حتى الآن، ومهند شعبان، على أن تكون البداية بمنافسات الفروسية ثم السلاح الساعة 7:10 مساء اليوم، ثم منافسات السباحة الساعة 7:40 مساء اليوم، ويختتم بمنافسات الليزر رن الساعة 8:10 مساء.

من جانبه، احتفى الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، على صفحته الرسمية، بأحمد الجندي لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث بعد تحطيم الرقم القياسي الأولمبي فى منافسات نصف النهائى باولمبياد باريس.

ونشر الاتحاد الدولى للخماسى الحديث، على صفحته الرسمية، صورة لأحمد الجندى بالرقم الأولمبي الجديد احتفاءً بإنجاز البطل المصري فى أولمبياد باريس 2024.

ونجح أحمد الجندي، لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث، في تحطيم الرقم الأولمبي، حيث حقق 1516 نقطة بعد التأهل إلى نهائي أولمبياد باريس فى منافسات الخماسي الحديث بعد احتلال المركز الأول فى المجموعة الأولى.

واحتل أحمد الجندي، لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث، المركز الثالث فى المجموعة الأولى بعد انتهاء منافسات الفروسية ضمن منافسات الخماسي الحديث فى أولمبياد باريس 2024.

وكان أحمد الجندي، لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث، قد أنهي منافسات السلاح ضمن أحد ألعاب الخماسي الحديث في المركز الأول برصيد 250 نقطة أمس، الخميس، في دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بباريس 2024.