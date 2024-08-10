شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين على أعتاب الاحتراف الخارجي فى الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الميركاتو الصيفي الحالي وجود 3 لاعبين على أعتاب الاحتراف الخارجي بسبب مستواهم المميز مع أنديتهم والمنتخبات الوطنية، الأمر الذى لفت أنظار الفرق الخارجية والتي أبدت اهتماهما بضم هؤلاء اللاعبين.

في مقدمة اللاعبين الثلاثة محمد عبد المنعم مدافع فريق الأهلى، وأحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز، حيث أصبح الثلاثى على مقربة من الاحتراف الخارجي في فترة الانتقالات الحالية.

محمد عبد المنعم

دخل نادى نيس الفرنسي في مفاوضات رسمية مع الأهلى للتعاقد مع محمد عبد المنعم، وطالب الأهلي نظيره نيس الفرنسي بتقديم عرض يليق بقيمة القلعة الحمراء وإمكانيات اللاعب المتميزة، وبما يضمن مصلحة الفريق.

ويتمسك نادى نيس الفرنسى بالتعاقد مع محمد عبد المنعم مدافع الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى ظل قناعتهم بقدرات وإمكانيات اللاعب الفنية، حيث رفعوا قيمة العرض المالى أكثر من مرة من أجل ضم نجم الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

ووصل العرض المالى المُقدم من نادى نيس إلى 4 ملايين دولار من أجل إقناع مسئولى النادى الأهلى بالموافقة على بيع اللاعب، بعدما كانت بداية المفاوضات بتقديم عرض بقيمة 2.5 مليون حتى وصل العرض إلى 3 ملايين دولار، وفى نهاية المطاف وصلت قيمة العرض المالى للأهلى إلى 4 ملايين دولار، وطلب النادى الفرنسى دفع جزء من الصفقة والجزء الآخر على مدار 3 سنوات، وهو ما يتحفظ عليه مسئولو النادى الأهلى.

ويرغب الأهلى فى الحصول على 6 ملايين دولار نظير الموافقة على بيع محمد عبد المنعم فى الميركاتو الصيفى الجارى بخلاف نسبة 20% من عائد بيع اللاعب لأى نادٍ فى المستقبل.

أحمد مصطفى زيزو

أصبح زيزو على ردار العديد من الأندية السعودية التي ترغب في التعاقد مع اللاعب، خاصة بعد المستوى المميز الذى ظهر به مع فريق الزمالك، وكذلك مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، وكانت أندية فرنسية قامت بمتابعة اللاعب.

وينتظر مسئولو الزمالك تلقي عرض رسمي لزيزو من أجل مناقشته، حيث اشترط الزمالك أن يكون أي عرض للاعب تزيد قيمته عن 8 ملايين دولار حتى يتم مناقشته، لاسيما وإن الإدارة متمسكة باستمرار اللاعب، وبيعه سيكون في حالة تلقى عرضًا ماديًا لا يمكن رفضه.

وأشارت تقارير إلى إن نادى نيوم الذى يلعب في دورى الدرجة الثانية السعودى يهتم بضم زيزو ويستعد لتقديم عرض رسمي لشراء اللاعب.

إبراهيم عادل

أصبح إبراهيم عادل نجم فريق بيراميدز حديث الصباح والمساء بعد المستوى المبهر الذى قدمه اللاعب مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس، وتحدثت بعض التقارير عن تجهيز بعض الأندية الأوروبية عروضًا لتفاوض على ضم اللاعب من بيراميدز.

وكان بيراميدز تلقي عرضًا من كارباتي لفيف الاوكراني لضم اللاعب، ولم يبدى بيراميدز موافقته على العرض أو رفضه حتى الوقت الحالي.