شكرا لقرائتكم خبر عن 300 مشارك فى اللياقة التنافسية بمهرجان "العالم علمين" والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، شارك الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة التنافسية فى فعاليات مهرجان "العالم علمين" من خلال تنظيم مهرجان رياضي، بحيث يتضمن كافة رياضات الشارع واللياقة، أمس الأول الأربعاء، في مدينة العلمين.

يأتي ذلك في إطار دور الاتحاد الرياضي والمجتمعي، وتماشيًا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشجيع كافة أفراد المجتمع المصري على الرياضة باعتبارها «أسلوب حياة»، والنجاح الساحق لمهرجان "العالم علمين"، ومساهمته في عودة الريادة المصرية في مختلف المجالات بصفة عامة، والإشادة الكبيرة بالأنشطة الشبابية والرياضية التي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وتلاقي نجاحا كبيرا بين الشباب، وتعظم من دور الرياضة في خدمة المجتمع.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد أطلق أكبر مبادرة لنشر ثقافة ممارسة رياضة الممارسة بين كافة أفراد الأسرة المصرية وفي كافة أنحاء الجمهورية "EGY Fit"، وتستهدف ما لا يقل عن 10 ملايين من كافة أفراد الأسرة بصفة عامة، والشباب بصفة خاصة، وفي إطار المساهمة في نشر ثقافة ممارسة الرياضة في المجتمع المصري، من خلال تنظيم فعاليات مهرجانات رياضية في كافة محافظات وميادين مصر.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد قامت بتشكيل فريق عمل للتنسيق بين الاتحادات الرياضية والمنظمين من القطاع الخاص والقطاعات المختلفه من وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ العديد من الفاعليات الرياضية خلال فترة مهرجان العالم علمين.

وتتضمن فعاليات وأنشطة الإتحاد خلال المهرجان كافة رياضات الشارع واللياقة، ويجمع ما بين مختلف الأعمار السنية، على أن يتم إطلاق إشارة بدء فعاليات مسيرة المشي بعنوان "صحتك في رياضتك"، وبقيادة ورعاية معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والشخصيات العامة المؤثرة في مجالات الرياضة والثقافة والفن، وتنظيم العديد من الفعاليات بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة في "رياضات الشارع والكروس فيت".



العالم علمين



الفائزون في رياضات الشارع واللياقة التنافسية



المتسابقات



الميداليات



تسليم الميداليات للفائزين



جانب من المنافسات



خالد عليش



رياضات الشارع واللياقة التنافسية



عليش



مشاركة الأطفال



منافسات قوية