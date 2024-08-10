شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الضرس يفقد فرصة الترضية ويودع الأولمبياد بعد هزيمة بطل كازاخستان والان مع تفاصيل الخبر

ودع مصطفى الضرس، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، أولمبياد باريس 2024، بعدما فقد فرصة اللعب على الميدالية البرونزية ودور الترضية، بعد هزيمة بطل كازاخستان في ربع النهائي بنتيجة 14-2 أمام بطل البحرين.

وكان مصطفى الضرس خسر أمام أليشر يرجالي بطل كازاخستان في دور الـ 16 للمصارعة الحرة بنتيجة 6-2، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، لينتظر دور الترضية في حال وصول بطل كازاخستان إلى المباراة النهائية.

وفى السياق ذاته، تحمل سارة سمير بطلة رفع الأثقال آمال المصريين اليوم فى منافسات أولمبياد باريس 2024 التى تستمر حتى غد، الأحد، عندنا تخوض منافسات وزن 81 كجم فى الخامسة مساءا .

ورفعت سارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال، وأحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث، علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

و حققت سارة سمير، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، ثلاث ميداليات ذهبية بمنافسات وزن 81 كجم بدورة الألعاب الأفريقية الأخيرة بغانا وسط طموح الوقوف على منصة التتويج الأوليمبى مجددا .

وتعد سارة سمير من أبرز اللاعبات المرشحة بقوة لحصد ميدالية أولمبية فى هذه النسخة سواء من قبل الاتحاد المصرى للعبة أو على صعيد مسئولو البعثة المصرية .