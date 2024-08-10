شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ ترتيبات سفر كريم فؤاد للنمسا لإجراء جراحة الرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

ينهى مسئولو النادي الأهلي، فى الساعات الحالية، إجراءات سفر كريم فؤاد الظهير الأيمن للفريق للنمسا للخضوع لجراحة الرباط الصليبي خلال الأسبوع المقبل لدي نفس الطبيب الذي أجرى له الجراحة الأولى.

ومن المقرر أن يتوجه كريم فؤاد لقطر لخوض فترة التأهيل هناك حتي يعود للملاعب في أسرع وقت.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها كريم فؤاد نجم النادي الاهلي إصابته بقطع جزئي فى الرباط الصليبي للركبة، ليتأكد غيابه من ستة لتسعة أشهر.

وتعرض كريم فؤاد للاصابة خلال مباراة الأهلي وسموحة التي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد ليعلن تتويجه بطلا للدوري المصري.

ويستعد الأهلى لمواجهة زد اف سى في التاسعة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

قرر النادي الأهلي منح الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة السويسري مارسيل كولر، إجازة عقب مواجهة سموحة نظرًا لحالة الإرهاق الشديدة وضغط المباريات المتتالية طوال الفترة الماضية.

كما قرر الأهلي تكليف سامي قمصان المدرب العام، بقيادة الفريق في المباريات الثلاث المتبقية من بطولة الدوري امام زد اف سي وانبي ومودرن سبورت، كما قرر الاهلي منح اللاعبين الذين خاضوا عددًا كبيرًا من المباريات على مدار الموسم راحة والاستعانة بعدد من الناشئين في المباريات المقبلة.



وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي، كما حقق 20 فوزا متتاليا.



وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.



ووصل الأهلي خلال هذا الموسم إلى 20 انتصارا متتاليا، محطما أطول سلسلة انتصارات للبرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق (17 انتصارا) موسم 2004-2005.