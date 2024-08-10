سقطت من على الحصان.. استبعاد المصرية سلمى أيمن من منافسات الفروسية بأولمبياد باريس

الشارقة - اميمة ياسر -

استبعدت المصرية سلمى أيمن من منافسات الفروسية بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، وذلك بعد سقوطها من على صهوة جوادها في الدور نصف النهائي بالخماسي الحديث.

وتعرضت سلمى لسوء حظ بعد سقوطها من الحصان، فتم استبعادها من المنافسة، علما بأن كل متسابقة تحصل على حصان وفقا للقرعة.

من ناحية أخرى، أنهت المصرية الأخرى ملك إسماعيل (19 عاما)، منافسات الفروسية في المركز السابع ضمن مسابقات الخماسي الحديث.

وتتبقى ثلاث مسابقات قبل ختام منافسات نصف نهائي الخماسي الحديث للسيدات وهي السلاح والسباحة والمسابقة المزدوجة "العدو والرماية" والتي تعرف أيضا بـ"ليزر رن".