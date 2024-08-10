تطورات في أزمة كيشو بـ أولمبياد باريس 2024

أعلن مسؤولو بعثة مصر في باريس، عن تطورات جديدة بشأن أزمة محمد إبراهيم “كيشو” لاعب منتخب مصر للمصارعة المشارك في دورة الألعاب الأولمبية 2024.

وتستضيف فرنسا دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس في نسختها الثالثة والثلاثين في الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.

وكانت قد ألقت الشرطة الفرنسية القبض على محمد كيشو في فرنسا فجر الفجر في حالة سكر بعد اتهامه بالتحرش بإحدى السيدات أثناء تواجده لخوض أولمبياد باريس 2024.

وكشفت التقارير إلى أن أشرف صبحي وزير الرياضة، وعلاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا، ومعهما ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، قد شكلوا غرفة عمليات على مدار الـ 48 ساعة الماضية، لإنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالإفراج عن اللاعب تمهيدًا لترحيله إلى مصر اليوم السبت.

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وأختتم التقرير أن مسؤولو البعثة توصلوا لاتفاق رسمي مع السلطات الفرنسية لإنهاء أزمة اللاعب وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

ومن المقرر أن يتوجه كيشو عقب الإفراج عنه إلى القاهرة مباشرة.