مصطفى شلبي يتعرض لحادث سير (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تعرض مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لحادث سير، صباح اليوم السبت 10 أغسطس.

ونشر مصطفى شلبي مقطع فيديو لسيارته، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر فيه تحطيم السيارة، وكتب: "الحمدلله".

في سياق متصل، يستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، في الخامسة والنصف يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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