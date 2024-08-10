مصدر لمصراوي: أشعة جديدة اليوم تحسم إصابة كريم فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

يجري كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة جديدة للتأكد من إصابته، التي تعرض لها خلال مباراة الفريق ضد سموحة.

ولم يتمكن كريم فؤاد من استكمال مباراة الأهلي وسموحة، عقب تعرضه للإصابة إثر كرة مشتركة مع لاعب المنافس.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كريم فؤاد يجري أشعة رنين جديدة اليوم السبت، لحسم الخلاف حول إصابته".

وأوضح: "لأن تقرير الفحوصات التي أجراها، تقول إنه تعرض لجزع في الرباط الصليبي، ولكن الأشعة قالت إنه تعرض لقطع في الرباط الصليبي، وأشعة الرنين تحسم الأمر اليوم".

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