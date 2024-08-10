مصدر لـ"الخليج 365": الأهلي يجدد التعاقد مع علي معلول لموسم إضافي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي، على تجديد تعاقد الظهير الأيسر التونسي علي معلول، لمدة موسم إضافي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الأهلي جدد عقد علي معلول لمدة موسم واحد فقط، وتم التوقيع بين الثنائي منذ فترة".

وتعرض علي معلول للإصابة بقطع في جزئي في وتر أكيليس، خلال المشاركة مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، وينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي 2023-24.

وانضم معلول إلى النادي الأهلي، في يوليو 2016، وخاض مع الفريق 287 مباراة، سجل خلالهم 51 هدفا.

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