"تحويل المسار واتهام باطل".. اللجنة الأولمبية تكشف كواليس براءة عن محمد إبراهيم كيشو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، في بيان رسمي، براءة المصارع محمد إبراهيم كيشو من تهمة التحرش، التي نسبت إليه، أثناء وجوده في أولمبياد باريس 2024.

وكشف اللجنة كواليس براءة كيشو، وقالت في بيانها: "حصل المصارع الأولمبي محمد إبراهيم كيشو على الإفراج من الشرطة الفرنسية لعدم ثبوت تهمة التحرش بفتاة فرنسية كما أدعت عليه، وتم حفظ التحقيقات بشكل نهائي ضد كيشو لعدم وجود أي أدلة تدين اللاعب، حيث تم تفريغ الكاميرات في مكان الواقعة ولم تجد جهات التحقيق الفرنسية أي فعل مشين من اللاعب المصري تجاه الفتاة".

وأضاف البيان: "وتوجه اللاعب من قسم الشرطة إلى مطار شارل ديجول تمهيدا لعودته إلى القاهرة مساء اليوم السبت، وتتجه النية لدى لجنة الهيئات والأندية والقيم برئاسة اللواء شريف القماطي لتحويل مسار التحقيقات من الاتهام الباطل بالتحرش من فتاة فرنسية كما أدعت من قبل، إلى تهمة الخروج من القرية الأولمبية وعدم العودة بعد نهاية المباراة النهائية في ميزانه والتي خرج لمشاهدتها ولم يعود ولم يلتزم بموعد عودته للقرية الأولمبية في باريس".

وأتم البيان: "وكان اللاعب قد تعرض لحملة ضخمة اتهم فيها بالتحرش بفتاة فرنسية وهو ما تم نفيه بالأدلة من جانب جهات التحقيق الفرنسية".

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