"إهانة بالغة".. الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد مهيب عبدالهادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك أحمد سالم، التقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد مهيب عبد الهادي مقدم برنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر.

وكتب سالم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد أن تخطى البعض الحدود المسموحة في النقد وتجاوزوا في حق الشرفاء بالتلميح والتصريح والادعاء بالكذب والبهتان عن وجود فساد مالي في التعاقد مع أحد اللاعبين وهو ما يتنافى تماما مع الحقيقة الموثقة بالعقود و المستندات ولا يمكن قبوله لما يمثله من إهانة بالغة في حق مجلس إدارة نادي الزمالك".

وأوضح: "تقرر ما يلي، أولا تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام في حق المدعو مهيب عبد الهادي الذي اعتاد ترويج روايات وهمية من نسج الخيال عن نادي الزمالك سعيا وراء التريند، دون النظر لما تمثله تلك الأفعال من إساءة في حق أكبر قلعة رياضية في مصر وكانت الطامة الكبرى عندما أدعى بالكذب والضلال عن وجود عمولات بمبالغ كبيرة في إحدى الصفقات رغم ما أعلنه النادي بالأرقام".

وأتم أحمد سالم: "ثانيا تكليف السيد المستشار القانوني الدكتور كمال شعيب باتخاذ الإجراءات القانونية في حق المدعو مهيب عبد الهادي لما اقترفه من جرم في حق نادي الزمالك وإطلاق الشائعات مخلة بالشرف لا يقبلها سوي فاسد أو مخطئ، لذا كان اللجوء إلى الجهات المختصة هو السبيل لكي يعلم الجميع أنه ليس لدينا سوى الشفافية".

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