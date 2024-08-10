شكرا لقرائتكم خبر عن مليون جنيه واستبعاد.. العقوبات المنتظرة على الأهلي بعد الانسحاب من الكأس والان مع تفاصيل الخبر

عقوبات مغلظة تنتظر الأهلي بعدما قرر الاعتذار عن عدم المشاركة فيما تبقى من بطولة كأس مصر النسخة الحالية.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا، أعلن خلاله عدة قرارات منها عدم استكمال بطولة كأس مصر.

وأكد النادي الأهلي، وفق بيانه، منح اللاعبين الذين خاضوا عددًا كبيرًا من المباريات على مدار الموسم راحة والاستعانة بعدد من الناشئين في المباريات المقبلة.

وهناك 3 عقوبات سيوقعها اتحاد الكرة على الأهلى بعد الانسحاب من الكأس، وفقا لما تنص عليه اللائحة، بحسب المادتين 62 و63 كالتالي:

1- اعتبار الأهلي خاسرا أمام فاركو بنتيجة 2-0 ويرفع اسم الأحمر من جداول المسابقة.

2 – يحرم الأهلي من الاشتراك في بطولة كأس مصر في الموسم التالي.

3- انسحاب الأهلي من دور الـ16، يعني توقيع غرامة عليه قدرها 20 ضعف قيمة الاشتراك المقدر بـ50 ألف جنيه، ما يعني غرامة ضد الأحمر تصل إلى مليون جنيه.

ويواجه الأهلى نظيره زد اف سى في التاسعة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وقرر النادي الاهلي منح الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة السويسري مارسيل كولر، إجازة عقب مواجهة سموحة نظرًا لحالة الإرهاق الشديدة وضغط المباريات المتتالية طوال الفترة الماضية.



كما قرر الأهلي تكليف سامي قمصان المدرب العام، بقيادة الفريق في المباريات الثلاث المتبقية من بطولة الدوري امام زد اف سي وانبي ومودرن سبورت

كما قرر الاهلي منح اللاعبين الذين خاضوا عددًا كبيرًا من المباريات على مدار الموسم راحة والاستعانة بعدد من الناشئين في المباريات المقبلة



وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي، كما حقق 20 فوزا متتاليا.



وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.



ووصل الأهلي خلال هذا الموسم إلى 20 انتصارا متتاليا، محطما أطول سلسلة انتصارات للبرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق (17 انتصارا) موسم 2004-2005.