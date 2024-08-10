شكرا لقرائتكم خبر عن مصير كأس مصر بعد انسحاب الأهلى من البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال مصير بطولة كأس مصر لموسم 2023 - 2024 مجهولًا، خاصة بعدما أعلن الأهلى انسحابه من البطولة، بسبب ضيق الوقت وتلاحم المواسم ما يؤثر على حالة اللاعبين.

س.. ما هو قرار الأهلي بشأن المشاركة فى كأس مصر؟

ج.. عقد رئيس النادي الأهلي اجتماعًا مطولًا، ظهر أمس، مع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تم من خلاله مناقشة كافة الملفات المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم بما يحقق المساندة والدعم الكامل للفريق وجهازه الفني والاستعداد القوي للموسم الجديد، وخلال الاجتماع استمع رئيس النادي لوجهة نظر كولر في كافة الأمور الفنية.

وانتهى الاجتماع إلى رؤية متكاملة تحقق مصلحة الفريق وتحافظ على مسيرته الناجحة على المستويين المحلي والقاري.. وتم الاستقرار على لاعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس مصر بعد الاستماع إلى رؤية مارسيل كولر، والعرض على مجلس الإدارة الذي وافق بالإجماع.

س.. ما هى العقوبات الموقعة على الأهلى بعد الاعتذار عن الكأس؟

ج.. هناك 3 عقوبات سيوقعها اتحاد الكرة على الأهلى بعد الانسحاب من الكأس، وفقا لما تنص عليه اللائحة، بحسب المادتين 62 و63 كالتالي:

1- اعتبار الأهلي خاسرا أمام فاركو بنتيجة 2-0 ويرفع اسم الأحمر من جداول المسابقة.

2 – يحرم الأهلي من الاشتراك فى بطولة كأس مصر فى الموسم التالي.

3- انسحاب الأهلي من دور الـ16، يعني توقيع غرامة عليه قدرها 20 ضعف قيمة الاشتراك المقدر بـ50 ألف جنيه، ما يعني غرامة ضد الأحمر تصل إلى مليون جنيه.

س.. ما هو مصير مواجهة الأهلى المقبلة فى الكأس؟

ج.. ضرب النادي المصري موعداً مع فريق فاركو في ربع نهائي بطولة كأس مصر، وذلك بعد تأهل الفريق البورسعيدي إلى هذا الدور عقب الفوز على البنك الأهلي فى مباراة دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، والتي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة.

وكان من المقرر أن يلتقي المصري مع الفائز من الأهلي وفاركو في دور الـ 16، وذلك قبل انسحاب النادي الأهلي من بطولة الكأس، ليتأكد تأهل فاركو إلى ربع النهائي لموجهة المصري.

س.. ما هو رد اتحاد الكرة على قرار انسحاب الأهلى؟

ج.. لم يصدر اتحاد الكرة أى قرارات أو التعليق على قرار الأهلى بالانسحاب من بطولة كأس مصر، لاسيما وإن الاتحاد يدرس فى الوقت الحالى كيفية الخروج من تلك الأزمة خاصة وإن البطولة ستفقد جزء كبير من قيمتها التسويقية بعد انسحاب المارد الأحمر.

س.. وماذا عن موقف الزمالك من الكأس؟

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الزمالك، أن مسئولى القلعة البيضاء ليس لديهم أي مشكلة في المشاركة ببطولة كأس مصر، ولكن الأزمة في المواعيد. وقال سالم، "قرار المشاركة في كأس مصر مؤجل لحسن اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، وهناك تحفظ على مواعيد البطولة".

وأضاف، "الزمالك لم ينسحب من كأس مصر ولم نخرج بأي قرار إلا بعد اجتماع المجلس".