شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يشيد بـ يحيى عطية الله صفقة الأهلي الجديدة: لاعب من طراز رفيع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية لدوري ابطال افريقيا والكونفدرالية عبر تويتر جانب من مهارات الوافد الجديد للنادى الاهلى يحيى عطية الله. ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي على موقع "إكس": "لاعب من طراز رفيع، الظهير الطائر يحيى عطية الله".

ونجح النادي الأهلي فى التعاقد مع الظهير المغربي يحيى عطية الله، لاعب سوتشي الروسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبات عطية الله ثاني صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد تعاقد النادي الأحمر مع يوسف أيمن قادماً من الدحيل القطري على سبيل الإعارة أيضا، ونستعرض أهم المعلومات عن صفقة الاهلى الجديدة..