شكرا لقرائتكم خبر عن غياب من 10 أيام لـ أسبوعين.. التشخيص المبدئى لإصابة زيزو فى الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من أحمد مصطفي زيزو لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مدى الإصابة التى تعرض لها مع المنتخب الأولمبى في مباراة المغرب فى أولمبياد باريس 2024، وتسببت في خروجه مبكراً من اللقاء الذى انتهى بخسارة الفراعنة 6-0.

وقال المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، من المتوقع أن يحتاج زيزو لمدة تأهيل تتراوح ما بين 10 إلى 14 يومًا، حيث إن الفحوصات الأولية تشير إلى تعرض اللاعب لمزق بسيط فى العضلة الخلفية.

وقرر الجهاز الطبي للزمالك خضوع زيزو لفحوصات طبية مكثفة لتحديد حجم إصابته وموقفه من العودة لتدريبات الفريق الأبيض، خاصة أنه من العناصر والركائز الأساسية التي لا غنى عنها فى صفوف القلعة البيضاء.

وعلّق أحمد زيزو عبر حسابه على إنستجرام على إصابته في مباراة المنتخب الأولمبي مساء الخميس قائلا، "الحمد لله في السراء والضراء.. الحمد لله فى النعيم والشقاء.. الحمد لله في الصحة والداء.. الحمد لله في النعمة والبلاء.. الحمد لله في كل قضاء".

وسقط منتخب مصر الأولمبي في فخ الهزيمة أمام نظيره المغربي بستة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين، الخميس، على ملعب "لا البوجوار"، في مواجهة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، وبهذه النتيجة يتوج ببرونزية أولمبياد باريس 2024، للمرة الأولى في تاريخه

وكان زيزو خرج مصاباً في بداية الشوط الأول، ليستقبل المنتخب بعد خروجه ستة أهداف على مدار الشوطين، وكتب زيزو عبر حسابه على انستجرام: الحمدلله في السراء والضراء.