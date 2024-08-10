شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبون تعرضوا للإصابة بالرباط الصليبى مرتين قبل كريم فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

يغيب كريم فؤاد لاعب النادى الأهلى من 6 لـ9 أشهر بعدما أثبتت الأشعة التى خضع لها إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة، بعد التدخل القوى الذى تعرض له في مباراة الأهلى وسموحة التي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف.

وتعد إصابة كريم فؤاد بالرباط الصليبى هي المرة الثانية للاعب، حيث تعرض اللاعب لنفس الإصابة الموسم الماضى، وهناك لاعبون تعرضوا للإصابة بالرباط الصليبى أكثر من مرة قبل كريم فؤاد نستعرضها في التقرير التالى..

أحمد حجازى

تعرض أحمد حجازي لاعب نيوم السعودى للإصابة بالرباط الصليبي أكثر من مرة، حيث تعرض للإصابة مرتين مع فيورنتينا عام 2012، كما تعرض أيضا للإصابة مع اتحاد جدة مؤخرا وتسببت فى ابتعاده عن الملاعب قبل أن يعود مجددا وينتقل لفريق نيوم.

عبد الواحد السيد

تعرض للإصابة خلال مسيرته مع الزمالك مرتين، ورغم ذلك كان من العناصر المهمة في صفوف نادي الزمالك، وبعد الإصابتين تواجد ضمن قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2006.

حسنى عبد ربه

تعرض حسني عبد ربه لاعب وسط الإسماعيلي والمنتخب الوطني السابق لإصابة قطع في الرباط الصليبي 3 مرات اثناء مشواره الكروي، وفي كل مرة يعود أقوى من البداية، وقاد المنتخب الوطني الي لقب بطولة الأمم الافريقية 2010 بعد إحدى تلك الإصابات وحصل علي لقب أفضل لاعب في أمم أفريقيا 2008 وكانت بعد الإصابة أيضا.

ناصر ماهر

تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين، ولكن عاد ليتألق مع المنتخب الأولمبي، وتألق في أكثر من تجربة احترافية سواء مع سموحة وبتروجت، وفي الميركاتو الشتوي نجح في الانتقال لصفوف الزمالك بعد رحلة مميزة مع مودرن فيوتشر بعد الرحيل عن الأهلي.

أكرم توفيق

تعرض اللاعب أكرم توفيق لاعب النادي الأهلى، إلى الإصابة بقطع في الرباط الصليبى مرتين متتاليتين، الأولى خلال مشاركته مع المنتخب أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية في يناير الماضى، والثانية في ديسمبر الماضي خلال مشاركته فى التمرين.

محمد محمود

من أشهر اللاعبين الذين عانوا كثيرًا من تكرار الإصابات، ومن أشهر إصاباته إصابته بقطع في الرباط الصليبى في يناير 2019 في مباراة له بقميص الأهلى، ثم تعرض مجددًا للإصابة نفسها بعد تعافيه من الأولى بأيام فقط.

عمرو جمال

لعبت الإصابات دورًا سلبيًا كبيرًا في التأثير على مسيرة عمرو جمال الكروية، فقد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للمرة الأولى عام 2014، ثم تعرض للإصابة نفسها في في مارس قبل الماضي.

محمود حمدى الونش

تعرض محمود حمدى الونش في مايو 2023 خلال مباراة الإسماعيلي، لقطع جزئي بالرباط الصليبي الأمامي للركبة بالقدم اليسري، وبعد مشاركته في عدة مباريات ودية خلال فترة التوقف لأمم إفريقيا، يعود الونش مجددا ويتعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال التدريبات، وفى الوقت الحالي ينهى برنامجه التأهيلى وسيكون جاهزا للمشاركة مع الزمالك في السوبر الأفريقي.