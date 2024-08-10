7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت، 10- 8- 2024، العديد من الأخبار المهمة جاء أبرز 7 منها.. الزمالك يترقب رد أشرف بن شرقي على تخفيض راتبه لإتمام انتقاله للقلعة البيضاء، وعلي معلول يجدد عقده مع النادي الأهلي لمدة موسم.

الزمالك يترقب رد أشرف بن شرقي على تخفيض راتبه لإتمام انتقاله للقلعة البيضاء

يترقب مسئولو نادى الزمالك الحصول على الرد النهائى من أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطرى السابق، حول قيمة الراتب الذى سيحصل عليه، حال عودته لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

زيزو يدعم كريم فؤاد بعد إصابته بالرباط الصليبى

حرص أحمد مصطفى زيزو، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على دعم كريم فؤاد لاعب الأهلى، بعد تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي خلال مواجهة سموحة فى مسابقة الدورى.

مصطفى شلبي لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير.. صور

تعرض مصطفى شلبي لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لحادث سير، ونشر اللاعب عبر ستورى صفحته الرسمية على انستجرام صورا لسيارته بعد تحطمها بسبب الحادث.

علي معلول يجدد عقده مع النادي الأهلي لمدة موسم

وقع الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي على عقد جديد لمدة موسم بعدما انتهى عقده مع النادي فى 30 يونيو الماضي.

الأهلي يجدد رفضه ضغوط محمد عبد المنعم ويطالب نيس الفرنسى بالحسم

جدد مسئولو النادى الأهلى رفضهم القاطع فكرة التراجع عن طلباتهم المادية للموافقة على بيع مدافع الفريق محمد عبد المنعم لصفوف نيس الفرنسى، رغم الضغوط التى يمارسها اللاعب لإقناع مسئولى القلعة الحمراء بتخفيض مطالبهم المادية.

المصري يواجه فاركو فى ربع نهائي كأس مصر بعد انسحاب الأهلي

ضرب النادي المصري موعداً مع فريق فاركو في ربع نهائي بطولة كأس مصر، وذلك بعد تأهل الفريق البورسعيدي إلى هذا الدور عقب الفوز على البنك الأهلي فى مباراة دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، والتي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة.

ملك إسماعيل تتأهل إلى نهائي منافسات الخماسي الحديث بالأولمبياد