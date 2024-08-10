شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لمنتخب الشاطئية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية ، بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى، معسكره التدريبى المغلق اليوم بالإسكندرية فى الفترة 10 وحتى 17 من شهر أغسطس الجاري.

وعقد مصطفى لطفى المدير الفنى جلسة مع معاونيه أحمد أبوسريع المدرب العام، ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى، من أجل الاتفاق على خطة التدريب خلال المعسكر التدريبى لرفع الحالة الفنية والبدنية للاعبين قبل اختيار القائمة النهائية التى ستخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة والمؤهلة إلى كأس العالم المقبل.

واختار المدير الفنى للكرة الشاطئية قائمة لاعبين تضم 21 لاعبا، فى حراسة المرمى كلا من زيزو الصباح، محمد السيد،أحمد حمدى ويوسف مرتضي واللاعبين هم مصطفي سمير، مصطفى أحمد، اسلام أحمد، محمد عبدالنبي لوحا، أحمد الشحات،الحسينى طة، اسماعيل بهجت، حسام باولو،أحمد إيشا، كريم السيد، أحمد محمد اسماعيل، محمود عماد،أحمد تمساح،محمد السيد صنارة، عبدالرحمن حميدو،أحمد سعيد بدر ومحمد حسن عربى.

ويواصل الجهاز الفني تجربة العديد من العناصر الجديدة التى تم ضمها من دورى المحترفين والدرجة الثانية والثالثة للوقوف على درجة تأقلمهم فى اللعبة.