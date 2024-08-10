شكرا لقرائتكم خبر عن "الباب مفتوح".. الأهلي يحسم صفقتين بحل الإعارة ويستغنى عن 3 أجانب والان مع تفاصيل الخبر

حسم النادي الأهلي تعاقده مع الظهير المغربي يحيى عطية الله، لاعب سوتشي الروسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبات عطية الله ثاني صفقات الأهلي فى الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع يوسف أيمن قادما من الدحيل القطري على سبيل الإعارة أيضا.

ولا يزال ملف الصفقات الجديدة قابلا للزيادة فى أروقة القلعة الحمراء تنفيذاً لطلبات السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق.

كما رحل ثلاثة لاعبين أجانب عن صفوف النادى الأهلى قبل الإعلان الرسمى عن بداية فترة الانتقالات الصيفية لأسباب متباينة، ولا يزال الباب مفتوحًا أمام رحيل آخرين.

وكان الفرنسي أنتوني موديست أول الراحلين بعد انتهاء عقده يوم 30 يونيو الماضي، حيث رفض النادي تمديد عقد اللاعب لمدة شهرين حتى نهاية الموسم المحلي الجاري في مصر وذلك بسبب فشله في تقديم أوراق اعتماده طوال الموسم الجاري مع المارد الأحمر.

كما رحل المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق مؤخرًا من القلعة الحمراء بعد وافق الأهلي على إعارته لنادي الخلود السعودي لمدة موسم، ليقطع اللاعب المالي تجربته مع القلعة الحمراء التي بدأت عام 2019 في رحلة قصيرة بالدوري السعودي على سبيل الإعارة قبل أن يتحدد مصيره بعدها سواء بالعودة للأهلي أو الرحيل نهائياً من القلعة الحمراء.

كما رحل محمد الضاوي كريستو لنادي الصفاقسي على سبيل الإعارة موسماً بعدما عانى كثيراً من الجلوس على دكة البدلاء منذ الانتقال للقلعة الحمراء قادماً من النجم الساحلي في يناير 2023 لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

ولايزال الباب مفتوحاً أمام رحيل لاعبين أخرين تنفيذاً لطلبات السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق

يواجه الأهلى نظيره زد اف سى في التاسعة مساء غداً الاحد على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

قرر النادي الاهلي منح الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة السويسري مارسيل كولر، إجازة عقب مواجهة سموحة نظرًا لحالة الإرهاق الشديدة وضغط المباريات المتتالية طوال الفترة الماضية.



كما قرر الأهلي تكليف سامي قمصان المدرب العام، بقيادة الفريق في المباريات الثلاث المتبقية من بطولة الدوري امام زد اف سي وانبي ومودرن سبورت

كما قرر الاهلي منح اللاعبين الذين خاضوا عددًا كبيرًا من المباريات على مدار الموسم راحة والاستعانة بعدد من الناشئين في المباريات المقبلة



وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي، كما حقق 20 فوزا متتاليا.



وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.



ووصل الأهلي خلال هذا الموسم إلى 20 انتصارا متتاليا، محطما أطول سلسلة انتصارات للبرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق (17 انتصارا) موسم 2004-2005.