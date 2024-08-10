شكرا لقرائتكم خبر عن قصة ميدالية أولمبية.. القدر يكافئ طارق يحيى بعد 12 عاماً ببرونزية لندن فى الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

لكل ميدالية أولمبية حصدها نجوم الرياضة فى الألعاب المختلفة قصة طويلة من الكفاح والمثابرة، خلال الطريق الطويل إلى منصة التتويج لرفع علم بلدانهم عالياً خفاقاً فى المحافل الدولية، وقصة اليوم عن الميدالية البرونزية التي توج بها البطل المصري طارق يحيى بطل رفع الأثقال.

في أولمبياد لندن 2012، حقق البطل المصري طارق يحيي المركز الرابع فى منافسات وزن 85 كجم والذى حقق فيه 160 كجم خطف و205 نتر والكلين.

وبعد نحو 12 عاماً تسلم طارق يحيى بطل رفع الأثقال، ميداليته الأولمبية في باريس بعد تتويجه بفضية أولمبياد لندن 2012 في رفع الأثقال عقب استبعاد نتيجة بطل روسيا صاحب الفضية بسبب المنشطات.

وجاء تسلم بطل مصر طارق يحيي الميدالية البرونزية بعد إيقاف البطل الروسي ابتي أوخادوف وتجريده من الميدالية الفضية، ليتم تصعيد طارق يحيي صاحب المركز الرابع إلى المركز الثالث ويحصد الميدالية البرونزية.

وتم إيقاف البطل الروسي أوخادوف في نوفمبر 2012 وخاض مراحل استئناف حتي انتهي تماما من كافة المراحل وتم تصعيد طارق يحيي رسميا.

وطلب طارق يحيي من الأولمبية الدولية تسليمه الميدالية البرونزية علي هامش فعاليات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وهو ما تم بالفعل وسط حضور جماهيري كبير ليكون تكريماً حقيقياً للبطل المصري.